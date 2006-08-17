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Постер фильма Кенни
7.2
Кенни - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Кенни
7.2

Кенни

, 2006
Kenny
Австралия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кенни
7.2
Кенни - Официальный трейлер
Кенни  Официальный трейлер

О фильме

От крупнейшего фестиваля до небольшого церковного собрания, Кенни Смит доставляет биотуалеты на все мероприятия. Кенни справляется с любыми проблемами, связанными с канализационными системами, и его визит на Международную выставку насосов и очистителей в Нэшвилле, штат Теннесси, — или, как ласково называет это место, «штаб-квартира по уборке фекалий», — завершается он посещением этой выставки.

В ролях

Шэйн Джейкобсон
Kenny Smyth
Бернард Дерриман
Крив Стендерс
Юки Ито
Клэйтон Джейкобсон
Дэмиэн Уолш-Хоулинг
Нэш Эдгертон
Нэш Эдгертон
Рэндэлл Бергер
Дэвид Мишо
Дэвид Мишо
Кристофер Дэвис
Джейсон Гэнн
Джейсон Гэнн
Travis Golland
Pumper 1
Режиссер Клэйтон Джейкобсон
Сценарист Клэйтон Джейкобсон, Шэйн Джейкобсон
Композитор Richard Pleasance
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 21 июля 2012
Премьера в мире 17 августа 2006
Дата выхода
17 августа 2006 Австралия M
28 сентября 2007 Великобритания
11 июля 2008 США PG-13
Сборы в мире $6 732 176
Производство Thunderbox Films
Другие названия
Kenny, Brudna robota, Кенни

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кенни - Официальный трейлер
Кенни Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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