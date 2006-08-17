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От крупнейшего фестиваля до небольшого церковного собрания, Кенни Смит доставляет биотуалеты на все мероприятия. Кенни справляется с любыми проблемами, связанными с канализационными системами, и его визит на Международную выставку насосов и очистителей в Нэшвилле, штат Теннесси, — или, как ласково называет это место, «штаб-квартира по уборке фекалий», — завершается он посещением этой выставки.
|17 августа 2006
|Австралия
|M
|28 сентября 2007
|Великобритания
|11 июля 2008
|США
|PG-13