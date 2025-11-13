«Кристи»: Рецензия Киноафиши

В зарубежном прокате идет биографическая драма Дэвида Мишо под названием «Кристи». Фильм рассказывает о становлении Кристи Рене Солтерс, более известной как Кристи Мартин — в 1990-е она была самой прославленной боксершей США. Своей карьерой Мартин подняла интерес к женскому боксу, который ранее считался второсортным видом спорта, а также стала во многом первопроходцем. Она первая женщина, кто заключил контракт с влиятельным промоутером Доном Кингом, первая женщина, кого включили в Зал боксерской славы, и единственная боксерша, кто появился на обложке Sports Illustrated.

Действие фильма охватывает период жизни с 1989 года, когда совсем юная Кристи (Сидни Суини) внезапно открывает в себе талант к боксу и попадает к тренеру Джиму Мартину (Бен Фостер). Ради сногсшибательной карьеры ей приходится уехать из родной Вирджинии и расстаться с близким человеком, чтобы посвятить всю себя тренировкам. Когда карьера Кристи идет вверх, она выходит замуж за собственного тренера. Однако последующие двадцать лет успеха оборачиваются для нее не только деньгами, славой и многомиллионными эфирами, но и жестоким домашним насилием, о котором приходится старательно молчать.

Жанр байопика если не изжил себя, то точно требует новых приемов или неожиданных ракурсов. Рассказывая историю взлета одной очень известной и во всех смыслах сильной женщины, режиссер Дэвид Мишо вряд ли делает какие-то открытия в нише такого кино. Вот первый успех и первые победы, а вот поражения и боль вперемешку со слезами, кровью и потом, как это обычно бывает и в спортивных драмах, и в реальном большом спорте. Интенсивный монтаж с равномерными скачками по хронологии факт за фактом рассказывает историю Кристи, в которой героиня большую часть времени все же проводит на ринге, где результат, очевидно, предсказуем. Иначе про нее не сняли бы фильм. Все-таки именно личность Кристи Мартин подогревает интерес к ленте.

Однако же примерно с середины второго акта Дэвид Мишо все дальше уходит от драм спортивных к драмам личным и раскрывает свою героиню не со стороны успешной спортсменки, а со стороны глубоко несчастной женщины. Ей всю жизнь приходилось молчать и прятать себя, отказываться от истинных чувств и любви, делать и говорить то, что скажет муж, отказаться от своей фамилии и стать Кристи Мартин, а не Кристи Рене Солтерс, терпеть финансовое, психологическое и физическое насилие дома, не имея при этом рядом ни одного человека, кому можно было бы открыться. Как раз этот фокус и позволяет нащупать в ленте нечто большее, чем классический байопик.

История Кристи, зафиксированная отныне не только в сводках новостей, но и в фильме Мишо — пример отличного кино, которое доказывает, что даже боксерша, способная размазать кого угодно на ринге, не способна защитить себя от мужа-психопата и матери-нарцисса. Порой требуются годы, чтобы понять, что происходит что-то неправильное. Порой даже приходится оказаться под угрозой смерти, чтобы наконец-то сбежать из ада. Дэвид Мишо сделал огромное благое дело, сняв этот фильм: он не только рассказал миру о Кристи, но и показал, что даже ярые феминистки, которые носят розовое, страдают от токсичной маскулинности и детских травм.

Другой вопрос, который хочется поднять в отношении «Кристи», так это контекст и информационный шум вокруг ленты. По итогам первого прокатного уик-энда фильм однозначно провалился, собрав только 1,3 миллиона долларов при демонстрации в более чем двух тысячах кинотеатрах США. Бюджет проекта составил от 15 до 20 миллионов долларов, а средняя оценка ленты на IMDb и Rotten Tomatoes колеблется в районе шести баллов.

Причины такого провала кроются в репутации Сидни Суини, которая то интервью не слишком удачное дала, то стала лицом не совсем толерантной рекламной кампании. Последняя стала таковой без объективных на то причин, заведя в тупик саму культуру толерантности, которая несомненно необходима, но в границах разумного. Лишь из-за того, что Суини оказалась подсвечена не в сильно выгодном свете, фильм с ее участием терпит крах. Хотя именно в «Кристи» Суини как никогда хороша — актриса набрала 13 кг для роли, ежедневно тренировалась, а еще буквально прожила эту роль, сумев показать невероятные физические способности в сочетании с эмоциональной пустотой и невозможностью постоять за себя в обычной жизни за пределами ринга, что само по себе парадоксально.

Грустно констатировать тот факт, что даже не огромный и поистине грязный скандал, а именно немного и несправедливо подмоченная репутация кого-то из съемочной группы, может отменить целый фильм, над которым работала большое количество людей. В конце концов, зритель должен идти на «Кристи» с желанием посмотреть на выжимку ключевых событий из жизни одной очень сильной женщины и вдохновиться ее примером, а не с желанием уличить Сидни Суини в какой-нибудь очередной неудаче. Впрочем, роль в «Кристи» все же явно большая удача для актрисы.