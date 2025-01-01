Меню
Дэвид Мишо
Награды и номинации Дэвида Мишо
David Michôd
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2010
Мировое кино – драматургия
Победитель
Сандэнс 2009
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
