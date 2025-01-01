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Кристи
Christy Martin Biopic
18+
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биография
Страна
США
Производство
Anonymous Content, Black Bear, Fifty-Fifty Films
Другие названия
Christy Martin Biopic
Режиссер
Дэвид Мишо
В ролях
Сидни Суини
Бен Фостер
Кэти М. О’Брайн
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