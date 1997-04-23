Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекс Феррис
Alex Ferris
Алекс Феррис
Алекс Феррис
Alex Ferris
Дата рождения
23 апреля 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Жена путешественника во времени
(2009)
7.1
Дурдом на колесах
(2006)
6.3
Дневник слабака
(2010)
Фильмография Алекс Феррис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2012
2010
2009
2006
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.2
Дубликаты
In Their Skin
триллер
2012, Канада
Смотреть трейлер
6.3
Дневник слабака
Diary of a Wimpy Kid
драма, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
7.3
Жена путешественника во времени
The Time Traveler's Wife
мелодрама, драма, фантастика
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Дурдом на колесах
RV
семейный, приключения, комедия
2006, Великобритания / Германия / США
