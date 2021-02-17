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Фильмография
Александр Харитонов
Aleksandr Kharitonov
Киноафиша
Персоны
Александр Харитонов
Александр Харитонов
Aleksandr Kharitonov
Дата рождения
18 июля 1948
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
17 февраля 2021
Место рождения
Ногинск, СССР
Популярные фильмы
6.6
Дикая охота короля Стаха
(1973)
6.5
Огоньки
(1972)
5.8
Дороги
(2015)
Фильмография Александр Харитонов
Жанр
Все
Детский
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Год
Все
2015
1976
1973
1972
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.8
Дороги
драма, криминал
2015, Россия
Смотреть трейлер
Житейское дело
Zhiteyskoe delo
драма, мелодрама
1976, СССР
6.6
Дикая охота короля Стаха
Dikaya okhota korolya Stakha
драма, триллер, мистика
1973, СССР
6.5
Огоньки
Ogonki
драма, детский
1972, СССР
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