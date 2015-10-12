Дороги
– Фильм о дорогах, как об автомобильных так и о жизненных, а еще о друзьях, которые друг другу дороги! Руся, Саня и Макс дружат с детства, но силой обстоятельств их дороги расходятся. Через несколько лет они встречаются и решают зарабатывать не честным путем. Почувствовав вкус денег, Руся пристрастился к наркотикам, Саня как и мечтал открыл спорт зал, а Макс увлечен своей девушкой и планирует создать семью. Однако дорога за легкими деньгами их затягивает и приводит совсем не туда куда они мечтали.
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