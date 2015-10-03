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Постер сериала Город особого назначения
Постер сериала Город особого назначения
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Киноафиша Сериалы Город особого назначения

Город особого назначения (2015 - 2015)

Gorod osobogo naznacheniya 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 9 часов 24 минуты

О чем сериал

Их вызывают в ситуациях, когда другие спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и служат наши герои. Их набрали в отряд из других специальных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли тяжелейший отбор и соответствуют жёстким критериям: офицерское звание, идеальное здоровье, психологическая устойчивость, высокий интеллект, способность брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой за считанные минуты героям приходится рассмотреть все варианты решения проблемы, чтобы выбрать единственно верный путь и обязательно выполнить поставленную задачу.

В ролях
В ролях
Игорь Сергеев
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Максим Белбородов
Максим Белбородов
Алина Титова
Алина Титова
Марк Гаврилов
Михаил Шеломенцев
Михаил Шеломенцев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Город особого назначения - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
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