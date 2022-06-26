Сериал «Должник» – это российская криминальная драма о бывшем спецназовце, решившем отомстить за свою семью. Несмотря на военное прошлое, Алексей Потапов – нежный супруг и любящий отец. Он работает тренером в школьной секции и растит сына. Но его мир переворачивается, когда водитель на дорогой иномарке сбивает его ребенка насмерть. Суд, конечно же, оправдывает откупившегося виновника трагедии – богатого предпринимателя Семенова. Тогда Алексей решает восстановить справедливость доступными ему средствами.