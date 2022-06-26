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Киноафиша Сериалы Должник
Должник (2022 - 2022) Должник 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Должник» – это российская криминальная драма о бывшем спецназовце, решившем отомстить за свою семью. Несмотря на военное прошлое, Алексей Потапов – нежный супруг и любящий отец. Он работает тренером в школьной секции и растит сына. Но его мир переворачивается, когда водитель на дорогой иномарке сбивает его ребенка насмерть. Суд, конечно же, оправдывает откупившегося виновника трагедии – богатого предпринимателя Семенова. Тогда Алексей решает восстановить справедливость доступными ему средствами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Сергей Гамов
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Александр Аравушкин
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Должник - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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