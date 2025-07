Страна США

Продолжительность 1 час 42 минуты

Год выпуска 1951

Бюджет $1 000 000

Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Другие названия

The People Against O'Hara, Le peuple accuse O'Hara, A nép kontra O'Hara, A um Passo do Fim, Analamvano tin yperaspisi, Der Mordprozeß O'Hara, El caso O'Hara, Fallet O'Hara, Het volk tegen O'Hara, Mordsagen O'Hara, Omertà, Poliisiansa, Poporul contra lui O'Hara, Una noche traicionera, Народ против О'Хара, Народ против О'Хары