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Рейтинг фильма
6.7
Оцените13 голосов
6.7IMDb
Цитаты
Sylvio MalatestaКак ты узнаешь идиота, если не дашь ему шанс это доказать?
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