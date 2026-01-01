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Постер фильма Это случилось в полночь
6.7
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6.7

Это случилось в полночь

, 1957
The Midnight Story
США / драма, криминал, нуар / 18+
Постер фильма Это случилось в полночь
6.7

В ролях

Тони Кертис
Тони Кертис
Joe Martini
Мариса Паван
Anna Malatesta
Гилберт Роланд
Sylvio Malatesta
Джей С. Флиппен
Джей С. Флиппен
Sgt. Jack Gillen
Арджентина Брунетти
Mama Malatesta
Тед де Корсия
Lt. Kilrain
Дик Монда
Peanuts Malatesta
Кэтлин Фримэн
Rosa Cuneo
Херб Вигран
Charlie Cuneo
Пегги Мэйли
Veda Pinelli
Режиссер Джозеф Пивни
Сценарист Эдвин Блум, John Robinson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 1 августа 1957
Дата выхода
5 ноября 1957 Германия 16
1 августа 1957 США
Производство Universal International Pictures (UI)
Другие названия
The Midnight Story, Der Tod war schneller, Appointment with a Shadow, Rendez-vous avec une ombre, Döden var snabbare, El rastro del asesino, Keskiyön mysteeri, Los ojos de la muerte, Los ojos del Padre Tomasino, Mesanyhta sto San Francisco, Mezzanotte a San Francisco, O Segredo do Culpado, Os Olhos do Padre Tomasino, Povestea de la miezul nopţii, Stævnemøde med en morder, Suprême aveu, The Eyes of Father Tomasino, Tvilens skygge, Это случилось в полночь, 復讐に賭ける男

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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