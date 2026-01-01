Оповещения от Киноафиши
Мартин Коув Martin Kove
Мартин Коув

Мартин Коув

Martin Kove

Дата рождения
6 марта 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Кобра Кай 7.7
Кобра Кай (2018)
Парень-каратист 7.4
Парень-каратист (1984)
Рэмбо 2 7.3
Рэмбо 2 (1985)

Фильмография Мартин Коув

Жанр
Год
Мэри Сью против всех 7.3
Мэри Сью против всех Killing Mary Sue
боевик 2025, США
Смотреть трейлер
Ад Данте 5.7
Ад Данте Dante's Inferno
приключения, драма, семейный 2024, США
ВЗВ или Дедушки НЕлегкого поведения. Начало 6.1
ВЗВ или Дедушки НЕлегкого поведения. Начало VFW
боевик, криминал, ужасы 2019, США
Кобра Кай 7.7
Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
Лавалантула 2 4.3
Лавалантула 2 2 Lava 2 Lantula!
ужасы, фантастика, триллер 2016, США
Химик 3.6
Химик The Chemist
боевик 2015, США
Дикие сердца 5.3
Дикие сердца Our Wild Hearts
семейный, вестерн 2013, США
Битва 3.7
Битва The Great Fight
боевик, драма 2011, США
На том стоим 5.7
На том стоим Hard Ground
приключения, вестерн 2003, США
Игра без правил 5.3
Игра без правил Bad Guys
боевик 2000, США
Парень-каратист 3 5.3
Парень-каратист 3 The Karate Kid Part III
боевик, драма, семейный 1989, США
Парень-каратист 2 6.4
Парень-каратист 2 The Karate Kid Part II
семейный, спорт 1986, США
Рэмбо 2 7.3
Рэмбо 2 Rambo: First Blood Part II
драма, триллер, приключения, боевик 1985, США
Парень-каратист 7.4
Парень-каратист The Karate Kid
семейный 1984, США
Смертельные гонки 2000 года 6.6
Смертельные гонки 2000 года Death Race 2000
боевик, спорт, фантастика 1975, США
4 двойки 4.3
4 двойки The Four Deuces
боевик, комедия 1975, Израиль / США
Бабий бунт 5.8
Бабий бунт Women in Revolt
драма, комедия 1971, США
Новости о Мартин Коув
Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»
Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
