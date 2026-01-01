Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Мартин Коув
Martin Kove
Мартин Коув
Martin Kove
Дата рождения
6 марта 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Кобра Кай
(2018)
7.4
Парень-каратист
(1984)
7.3
Рэмбо 2
(1985)
Фильмография Мартин Коув
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2019
2018
2016
2015
2013
2011
2003
2000
1989
1986
1985
1984
1975
1971
Все
17
Фильмы
16
Сериалы
1
Актер
17
7.3
Мэри Сью против всех
Killing Mary Sue
боевик
2025, США
Смотреть трейлер
5.7
Ад Данте
Dante's Inferno
приключения, драма, семейный
2024, США
6.1
ВЗВ или Дедушки НЕлегкого поведения. Начало
VFW
боевик, криминал, ужасы
2019, США
7.7
Кобра Кай
драма, комедия, боевик
2018, США
4.3
Лавалантула 2
2 Lava 2 Lantula!
ужасы, фантастика, триллер
2016, США
3.6
Химик
The Chemist
боевик
2015, США
5.3
Дикие сердца
Our Wild Hearts
семейный, вестерн
2013, США
3.7
Битва
The Great Fight
боевик, драма
2011, США
5.7
На том стоим
Hard Ground
приключения, вестерн
2003, США
5.3
Игра без правил
Bad Guys
боевик
2000, США
5.3
Парень-каратист 3
The Karate Kid Part III
боевик, драма, семейный
1989, США
6.4
Парень-каратист 2
The Karate Kid Part II
семейный, спорт
1986, США
7.3
Рэмбо 2
Rambo: First Blood Part II
драма, триллер, приключения, боевик
1985, США
7.4
Парень-каратист
The Karate Kid
семейный
1984, США
6.6
Смертельные гонки 2000 года
Death Race 2000
боевик, спорт, фантастика
1975, США
4.3
4 двойки
The Four Deuces
боевик, комедия
1975, Израиль / США
5.8
Бабий бунт
Women in Revolt
драма, комедия
1971, США
Новости о Мартин Коув
Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Пятый сезон «Кобрый Кай» получил дату релиза и первый динамичный трейлер
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
