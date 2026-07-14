1945 год. Три солдата Тэд Рили, Дуг Холлертон и Энджи Валентин вернулись в родной Нью-Йорк с полей сражений, они клянутся в дружбе навек и договариваются что встретяться вновь через десять лет 11 октября 1955, чтобы посмотреть друг на друга. Проходят годы, друзья встречаются вновь и понимают, что былой дружбы нет. Джеки Литон ведущая телевизионного шоу и подруга одного из парней решает помочь ребятам восстановить былые отношения. Девушка приглашает ребят в прямой эфир своей телепрограммы, во время которой группа гангстеров попробует выяснить отношения с Тедом, но преступники и не догадывались, что их ждет, когда вновь сдружившаяся троица десантников преподаст им урок «хороших манер»...

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