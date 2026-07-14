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Постер фильма Всегда хорошая погода
7.0
Всегда хорошая погода - Трейлер
Киноафиша Фильмы Всегда хорошая погода
7.0

Всегда хорошая погода

, 1955
It's Always Fair Weather
США / комедия, драма, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Всегда хорошая погода
7.0
Всегда хорошая погода - Трейлер
Всегда хорошая погода  Трейлер

О фильме

1945 год. Три солдата Тэд Рили, Дуг Холлертон и Энджи Валентин вернулись в родной Нью-Йорк с полей сражений, они клянутся в дружбе навек и договариваются что встретяться вновь через десять лет 11 октября 1955, чтобы посмотреть друг на друга. Проходят годы, друзья встречаются вновь и понимают, что былой дружбы нет. Джеки Литон ведущая телевизионного шоу и подруга одного из парней решает помочь ребятам восстановить былые отношения. Девушка приглашает ребят в прямой эфир своей телепрограммы, во время которой группа гангстеров попробует выяснить отношения с Тедом, но преступники и не догадывались, что их ждет, когда вновь сдружившаяся троица десантников преподаст им урок «хороших манер»...

В ролях

Джин Келли
Ted Riley
Дэн Дейли
Doug Hallerton
Сид Черисс
Jackie Leighton
Долорес Грэй
Madeline Bradville
Дэвид Барнс
Tim
Джей С. Флиппен
Джей С. Флиппен
Charles Z. Culloran
Альмира Сешнс
Мэдж Блэйк
Херб Вигран
Джун Форэй
Колин Кенни
Cosmo Sardo
Режиссер Стэнли Донен, Джин Келли
Сценарист Бетти Комден, Адольф Грин, Роджер Эденс
Композитор Андре Превин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1955
Премьера в мире 30 августа 1955
Дата выхода
24 апреля 1956 Италия
2 сентября 1955 США NR
1 апреля 1956 Франция U

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $2 771 000
Сборы в мире $1 309
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
It's Always Fair Weather, Siempre hay un día feliz, Vorwiegend heiter, Beau fixe sur New York, Dançando nas Nuvens, Zonneschijn over New York, Alltid vackert väder, Alltid vakkert vær, Can yoldaşları, È sempre bel tempo, Fair Weather, Kuin paistetta päivän, Mindig szép az idő, På gensyn, gutter, Rantevou se 10 hronia, Siempre hace buen tiempo, Zawsze jest piękna pogoda, Ραντεβού σε 10 χρόνια, Всегда хорошая погода, いつも上天気

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Всегда хорошая погода - Трейлер
Всегда хорошая погода Трейлер
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Отзывы о фильме

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