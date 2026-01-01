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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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6.2
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Знойный июль
6.2
Знойный июль
, 1965
Знойный июль
СССР / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
6.2
О фильме
В колхоз «Заря» приходит новый председатель с твердым намерением создать здесь передовое хозяйство. Но с самого начала его деятельность осложняется непростыми отношениями с молодым агрономом Светланой Никитиной...
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В ролях
Алексей Глазырин
Zakhar Stoletov
Александр Борисов
Yakov Dedyukhin
Лилия Гриценко
Lyudmila Sergeyevna
Нина Ургант
Varvara
Валентина Телегина
Nilovna
Лариса Буркова
Zoya
Антонина Павлычева
Nina Demidova
Павел Кашлаков
Lopatin
Владимир Пицек
Евгений Евстигнеев
Владимир Липпарт
Борис Аракелов
Режиссер
Виктор Трегубович
Сценарист
Сергей Петрович Антонов
Композитор
Венедикт Венедиктович Пушков
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
1965
Премьера в мире
27 декабря 1965
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Znoynyy iyul, Hot July, Знойный июль
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Отзывы о фильме
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