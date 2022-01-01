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Валентина
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Valentina

Валентина, 1981

1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1981
Режиссер
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
В ролях
Родион Нахапетов
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Юрий Гребенщиков
Юрий Гребенщиков
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Валентина 1 постер
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