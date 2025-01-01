Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Луиджи Ло Кашио Награды

Награды и номинации Луиджи Ло Кашио

Luigi Lo Cascio
Награды и номинации Луиджи Ло Кашио
Венецианский кинофестиваль 2012 Венецианский кинофестиваль 2012
Best Italian Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2001 Венецианский кинофестиваль 2001
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»
Джеймс в финале станет совсем другим человеком: все спойлеры к следующим сезонам «Макстон-холла» есть в книгах
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше