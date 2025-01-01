Меню
Луиджи Ло Кашио
Награды
Награды и номинации Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
О персоне
Фильмография
Награды
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Italian Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2001
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
