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Нед Гласс
Нед Гласс Ned Glass
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Нед Гласс

Ned Glass

Дата рождения
1 апреля 1906
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
15 июня 1984
Место рождения
Радом, Польша
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Шарада 7.9
Шарада (1963)
На север через северо-запад 7.6
На север через северо-запад (1959)
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история (1961)

Фильмография Нед Гласс

Шарада 7.9
Шарада Charade
комедия, детектив, триллер 1963, США
Эксперимент с ужасом 7.3
Эксперимент с ужасом Experiment in Terror
криминал, детектив, триллер 1962, США
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама 1961, США
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На север через северо-запад 7.6
На север через северо-запад North By Northwest
мистика, триллер, мелодрама, приключения, боевик, драма 1959, США
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