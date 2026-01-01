Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нед Гласс
Ned Glass
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Персоны
Нед Гласс
Нед Гласс
Ned Glass
Дата рождения
1 апреля 1906
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
15 июня 1984
Место рождения
Радом, Польша
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Шарада
(1963)
7.6
На север через северо-запад
(1959)
7.6
Вестсайдская история
(1961)
Фильмография Нед Гласс
7.9
Шарада
Charade
комедия, детектив, триллер
1963, США
7.3
Эксперимент с ужасом
Experiment in Terror
криминал, детектив, триллер
1962, США
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
Смотреть трейлер
7.6
На север через северо-запад
North By Northwest
мистика, триллер, мелодрама, приключения, боевик, драма
1959, США
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