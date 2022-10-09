Покаялся на всю страну: что добряк-эксперт из сериала «Тайны следствия» сотворил с женой

Андрей Шарков вот уже много лет состоит в законном браке с актрисой Татьяной Капитоновой. Однако назвать жизнь со своей избранницей по-настоящему счастливой звезда сериала «Тайны следствия» не может. На это есть веская причина.

Актер покаялся на всю страну в том, что виноват перед своей возлюбленной. Как оказалось, именно из-за него у артистки так и не появилось детей. Шарков подчеркнул, что они с Татьяной вполне могли стать родителями, но он выступил против этого.

«Я был эгоистом. Виноват», — приводит слова знаменитости портал «СтарХит ». Шарков попросил прощения у жены, уточнив, что они жили бедно, а потому он боялся брать на себя ответственность за ребенка, который, по его словам, стал бы обузой.

Капитонова же приняла позицию своего избранника далеко не сразу. Первое время она не желала отказываться от идеи стать матерью, но в итоге ей не оставалось ничего другого, кроме как смириться со своей участью.