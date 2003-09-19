Эта история начинается рождением пчелки, которая благополучно появляется на свет и приветствует мир пением. Пчелка принадлежит к рабочему классу пчел, ей суждена короткая жизнь, наполненная тяжелым, монотонным и угнетающим трудом на медовой фабрике. Но пчелка хотела бы жить другой жизнью, которая состоит не только из работы. Она отправляется к своей матери – королеве пчел, чтобы обрести более достойную жизнь и имя, как и у остальных детей. Имя себе она выбирает сама: Юлия...

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