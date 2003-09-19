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Постер мультфильма Пчелка Юля
4.7
Киноафиша Фильмы Пчелка Юля
4.7

Пчелка Юля

, 2003
Apetta Giulia e la signora Vita, L'
Италия / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Пчелка Юля
4.7

О фильме

Эта история начинается рождением пчелки, которая благополучно появляется на свет и приветствует мир пением. Пчелка принадлежит к рабочему классу пчел, ей суждена короткая жизнь, наполненная тяжелым, монотонным и угнетающим трудом на медовой фабрике. Но пчелка хотела бы жить другой жизнью, которая состоит не только из работы. Она отправляется к своей матери – королеве пчел, чтобы обрести более достойную жизнь и имя, как и у остальных детей. Имя себе она выбирает сама: Юлия...

В ролях

Chiara Colizzi
Madre di Sarah
Salvatore Compagno
Papà Sorriso
Daniela Dada Loi
Mamma Sorriso
Sarah Dietrich
Sarah
Паола Джаннетти
Madre di Simone
Ирене Гранди
Giulia
Нино Манфреди
Bobo
Мишель Мирабелла
Angelo del Paradiso
Людовика Модуньо
Людовика Модуньо
Ape Regina
Габриэль Патриарка
Simone
Режиссер Паоло Модуньо
Композитор Алессандро Молинари
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 19 сентября 2003
Дата выхода
24 февраля 2005 Россия Кино без границ
24 февраля 2005 Беларусь
19 сентября 2003 Италия
24 февраля 2005 Казахстан
24 февраля 2005 Украина
Сборы в мире $796 371
Другие названия
L'apetta Giulia e la signora Vita, Bleteza Xhulia, Las aventuras de Julia, la abejita, Little Bee Julia & Lady Life, Pčólka Juljá, Pszczólka Julia, Tzoúlia to melissáki, Τζούλια το μελισσάκι, Пчёлка Юля, Julia, to melissaki

Рейтинг мультфильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 31 июля 2024

Отзывы о мультфильме

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