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Нино Манфреди Nino Manfredi
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Нино Манфреди

Nino Manfredi

Дата рождения
22 марта 1921
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
4 июня 2004
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Я ее хорошо знал 7.6
Я ее хорошо знал (1965)
Мы так любили друг друга 7.6
Мы так любили друг друга (1974)
Палач 7.6
Палач (1963)

Фильмография Нино Манфреди

Пчелка Юля 4.7
Пчелка Юля Apetta Giulia e la signora Vita, L'
анимация, семейный 2003, Италия
Божественный свет 5.4
Божественный свет Luz prodigiosa, La
драма 2003, Испания
Отвратительные, грязные, злые 7.1
Отвратительные, грязные, злые Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
драма, комедия 1976, Италия
Дамы и господа, спокойной ночи! 6.7
Дамы и господа, спокойной ночи! Signore e signori, buonanotte
комедия 1976, Франция / Италия
Мы так любили друг друга 7.6
Мы так любили друг друга C'eravamo tanto amati
драма, комедия 1974, Италия
Операция "Святой Януарий" 7
Операция "Святой Януарий" Operazione San Gennaro
комедия 1966, Франция / Италия / ФРГ
Я ее хорошо знал 7.6
Я ее хорошо знал Io la conoscevo bene
драма 1965, Франция / Италия / ФРГ
Антисекс 6.6
Антисекс Controsesso
комедия 1964, Италия / Франция
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