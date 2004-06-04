Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Нино Манфреди
Nino Manfredi
Киноафиша
Персоны
Нино Манфреди
Нино Манфреди
Nino Manfredi
Дата рождения
22 марта 1921
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
4 июня 2004
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Я ее хорошо знал
(1965)
7.6
Мы так любили друг друга
(1974)
7.6
Палач
(1963)
Фильмография Нино Манфреди
4.7
Пчелка Юля
Apetta Giulia e la signora Vita, L'
анимация, семейный
2003, Италия
5.4
Божественный свет
Luz prodigiosa, La
драма
2003, Испания
7.1
Отвратительные, грязные, злые
Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
драма, комедия
1976, Италия
6.7
Дамы и господа, спокойной ночи!
Signore e signori, buonanotte
комедия
1976, Франция / Италия
7.6
Мы так любили друг друга
C'eravamo tanto amati
драма, комедия
1974, Италия
7
Операция "Святой Януарий"
Operazione San Gennaro
комедия
1966, Франция / Италия / ФРГ
7.6
Я ее хорошо знал
Io la conoscevo bene
драма
1965, Франция / Италия / ФРГ
6.6
Антисекс
Controsesso
комедия
1964, Италия / Франция
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