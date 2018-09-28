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Киноафиша Рецензии «Профессионал»: Рецензия Киноафиши

«Профессионал»: Рецензия Киноафиши

28 сентября 2018 00:00
«Профессионал»: Рецензия Киноафиши
Рюмка водки для Нео

Весной прошлого года российские СМИ запестрели сообщениями в духе «Киану Ривз прилетел в Петербург», «Актер из «Матрицы» снимается в новом фильме в Северной столице». Спустя год с небольшим на экраны добрался этот самый фильм – криминальный триллер «Профессионал» (в оригинале – Siberia). Мутный делец Лукас Хилл приезжает из Америки в Россию для того, чтоб провернуть сделку с невероятно дорогими бриллиантами. Однако партнер Пётр кидает его и исчезает в непонятном направлении. Американец, попав в сомнительную ситуацию, даёт обещание русскому мафиози Борису Волкову (Павел Личникофф) достать драгоценные камни в кратчайшие сроки – разумеется, с процентами. Для этого он летит в Сибирь, где знакомится с русской девушкой Катей (Ана Улару), которая сыграет в этой истории не последнюю роль.

Кадр из фильма «Профессионал»
Кадр из фильма «Профессионал»

Год назад Ривз давал комментарии по поводу снимавшегося фильма: дескать, у нас не будет клишированной русской мафии, да и вообще большую часть снимаем в Канаде, просто потому что дешевле. Если ко второму утверждению вопросов нет, то к первому их очень много. Лучше даже так: к фильму «Профессионал» вообще возникает множество вопросов. Это, очевидно, максимально зрительское кино. Тогда где тут понятная и захватывающая история? Сюжет можно обрисовать в виде небольшой схемы: персонаж А появился в Санкт-Петербурге, где его кидают – чтоб восстановить справедливость он едет в Сибирь, где встречает девушку – затем он зачем-то едет обратно в Петербург, но уже с девушкой – а заканчивается всё снова в Сибири. Может быть тут есть какие-то напряженные моменты, раз уж перед нами криминальный триллер? Да нет, мотивация героев здесь крайне сомнительная, их поступки не просто труднообъяснимы, а непонятны, как и то, зачем и что вообще здесь делает персонаж Киану Ривза. Может это боевик? Первая перестрелка начинается в последние пятнадцать минут фильма.

Кадр из фильма «Профессионал»
Кадр из фильма «Профессионал»

Свежий подход к России, который не повторяет стереотипы о русских бандитах из девяностых или нулевых? Этот вопрос, разумеется, возникнет в головах только у наших зрителей, но раз уж кино выходит в российский прокат, то можно обдумать и его. Примечательна сцена знакомства Ривза с русской девушкой – кроме них в кафе ещё двое забулдыг. Один из них начинает нахваливать член своего приятеля, мол, у красавчиков (типа американцев) они не очень, а вот у сомнительного вида русского он ого-го («Бог так восстановил справедливость мироздания!»): в ход идут даже сравнения с «Поршем», кожаный салон которого наш пьяный соотечественник пытается показать девушке. Или сцена братания с русским бандитом – тот настойчиво предлагает Ривзу обменяться девушками. На охоте, куда его тащат сибирские мужики, им предстоит охотится на медведя (на кого же ещё!): при помощи «лихого» дуэта монтажёра и оператора мы поймём, что они стреляют именно в него только по звериному рыку, поскольку на экране на пару секунд мелькнёт какая-то неявно выраженная мохнатая зверюга.

Кадр из фильма «Профессионал»
Кадр из фильма «Профессионал»

Локализованное название «Профессионал» может вызвать только усмешку: персонаж Ривза всё делает кое-как, ничего не продумывает – в итоге история и заканчивается для него не очень весело. Сцены на Львином мосту, питерских улочках и аэропорту Пулково вряд ли согреют душу российского зрителя, а все вышеперечисленные моменты и персонажи могут только разозлить. Фильм не удаётся даже как романтический триллер – у персонажа Киану проблемы с женой (толком не проговоренные в фильме), а русская девушка Катя из кожи вон лезет только для того, чтобы переспать с ним, говоря ему об этом прямо несколько раз. Это и есть нехитрая точка, из которой их отношения начинаются. На этом их развитие, впрочем, и останавливается – пара дурно смонтированных эротических сцен и пара плохо прописанных разговоров по душам.

Кадр из фильма «Профессионал»
Кадр из фильма «Профессионал»

Если представить, что Морфеус предлагает Нео не только две таблетки разного цвета, но и третий вариант – стопку водки, то «Профессионал» можно считать фантазией на эту тему. Плохо, когда фильм не получается цельным и дробится на отдельные куски. Ещё хуже, когда эти куски вызывают желание немедленно прекратить просмотр. «Профессионал» – это не романтическая драма, не боевик, не триллер. Это набор клише, плоских актёрских работ и торжество серости жанровой мысли.

Марат Шабаев

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Профессионал»

Марат Шабаев
Марат Шабаев
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