Без громкого скандала не обошлось: юбилей «Фабрики звезд» запомнится надолго

В этом году проект «Фабрика звезд» отмечает 20-летие с момента выхода в эфир. За 10 сезонов на экранах ТВ шоу подарило зрителям сотни ярких исполнений как старых хитов, так и новых композиций. Но юбилей не обошелся без громкого скандала и грозит запомниться фанатам надолго. А все из-за ссор, которые сотрясают сейчас и бывших «фабрикантов», и команду, работавшую над передачей.

Виктория Дайнеко отреагировала в соцсетях на резкие слова экс-продюсера шоу Лины Арифулиной. Та заявила, что победительница «Фабрики» была слишком простой, народной и даже неотесанной. По словам Арифулиной, из Виктории можно было сделать русскую Дженнифер Лопес, но «вытащить колхоз» не получилось.

«Что озлобленным женщинам поделать с „колхозниками“», — прокомментировала заявления Лины певица.

С неожиданными откровениями выступил в интернете и бывший солист группы «Корни» Алексей Кабанов. Он порассуждал о репутации своей экс-девушки Сати Казановой, роман с которой развивался прямо на «Фабрике звезд». По словам певца, их отношения закончились из-за измены исполнительницы.