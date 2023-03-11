Неужели это и есть квартира певицы: фото из дома Дайнеко вызывает вопросы

Поклонники российских знаменитостей привыкли, что дома их кумиров — это почти всегда роскошные особняки с дорогим ремонтом и огромным участком земли. Но среди звезд эстрады нашлись и те, чье чувство стиля оказалось гораздо изысканнее.

Виктория Дайнеко решила не использовать в своем интерьере хрустальные люстры, золотые канделябры и красные бархатные шторы. В комфортной квартире талантливой певицы можно найти белые шкафы с красивыми резными ручками, картины с балеринами и другие утонченные предметы декора, создающие уют. При взгляде на фото милых апартаментов даже не верится, что они принадлежат знаменитости.

Весь ремонт выполнен в светлых тонах, а благодаря необычным деталям интерьера кажется, что артистка воссоздала в своем доме настоящий уголок Франции. Особенно изысканно смотрится детская розовая коляска с отделкой, отдаленно напоминающей стиль прованс.