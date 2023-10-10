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Стальной дождь 2: Саммит Стальной дождь 2: Саммит
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Стальной дождь 2: Саммит, 2020

2020 / Южная Корея
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О фильме

Лидеры обеих Корей и Соединённых Штатов собираются встретиться на саммите, где Северная Корея подпишет документы о передаче ООН своего ядерного оружия. В это же время возле спорных островов в Японском море должны пройти совместные учения ВМС Японии, Южной Кореи и США, в которых китайский посол по-дружески советует южнокорейскому президенту не участвовать. Во время саммита генерал и его сообщники, несогласные с позицией Верховного лидера по ядерному оружию, захватывают всех трёх глав государств и запирают их в тесной каюте северокорейской атомной подлодки.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 октября 2023
Премьера в мире 10 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ян У-сок
В ролях
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Кристен Далтон
Чон У-сон
Чон У-сон
Ю Ён-сок
Ю Ён-сок
Scott Lowell
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
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Постер фильма Стальной дождь 2: Саммит 1 постер
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