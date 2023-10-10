Стальной дождь 2: Саммит, 2020

Лидеры обеих Корей и Соединённых Штатов собираются встретиться на саммите, где Северная Корея подпишет документы о передаче ООН своего ядерного оружия. В это же время возле спорных островов в Японском море должны пройти совместные учения ВМС Японии, Южной Кореи и США, в которых китайский посол по-дружески советует южнокорейскому президенту не участвовать. Во время саммита генерал и его сообщники, несогласные с позицией Верховного лидера по ядерному оружию, захватывают всех трёх глав государств и запирают их в тесной каюте северокорейской атомной подлодки.