Киноафиша Персоны Майкл Андерсон Награды

Награды и номинации Майкла Андерсона

Michael Anderson
Оскар 1957 Оскар 1957
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957 Каннский кинофестиваль 1957
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Номинант
ММКФ 1977 ММКФ 1977
Золотой приз
Номинант
