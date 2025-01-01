Меню
Майкл Андерсон
Награды
Награды и номинации Майкла Андерсона
Michael Anderson
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1957
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Номинант
ММКФ 1977
Золотой приз
Номинант
