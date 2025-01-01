Меню
Эрик МакКормак
Награды
Награды и номинации Эрика МакКормака
Eric McCormack
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эрика МакКормака
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
