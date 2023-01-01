«Калейдоскоп» – это экспериментальный детективный сериал, который состоит из нескольких, на первый взгляд, не связанных между собой историй. Однако все вместе они превращаются в целостное повествование об ограблении банка. События разворачиваются в 2012 году, когда на США надвигается разрушительный ураган Сэнди. Пока жители прячутся в убежищах и пытаются спасти свое имущество, кто-то незаметно похищает 70 миллиардов долларов в ценных облигациях. На раскрытие этого дела у полиции уйдет не один десяток лет.