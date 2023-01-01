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Киноафиша Сериалы Калейдоскоп

Калейдоскоп (2023 - …)

Kaleidoscope 16+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Калейдоскоп» – это экспериментальный детективный сериал, который состоит из нескольких, на первый взгляд, не связанных между собой историй. Однако все вместе они превращаются в целостное повествование об ограблении банка. События разворачиваются в 2012 году, когда на США надвигается разрушительный ураган Сэнди. Пока жители прячутся в убежищах и пытаются спасти свое имущество, кто-то незаметно похищает 70 миллиардов долларов в ценных облигациях. На раскрытие этого дела у полиции уйдет не один десяток лет.

В ролях
В ролях
Паз Вега
Паз Вега
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Макс Казелла
Макс Казелла
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Тати Габриэль
Тати Габриэль
Патч Дарра
Патч Дарра
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Калейдоскоп»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Калейдоскоп - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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