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Киноафиша Сериалы Зацепка
Зацепка (2022 - …) Зацепка 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Зацепка» – это детективная мелодрама о работе следователей в небольшом российском городке. Молодая и обаятельная женщина Вера Протасова после развода с мужем решает сменить обстановку и уехать из столицы. Будучи майором юстиции, она легко устраивается в провинциальный следственный комитет и оказывается в окружении коллег. Сперва «московскую даму» с недоверием принимают в суровом мужском коллективе. Однако первое же дело заставляет их поверить в ее исключительный профессионализм и интуицию.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Белых
Даниил Белых
Николай Денисов
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Алексей Суренский
Алексей Суренский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зацепка - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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