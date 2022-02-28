Сериал «Зацепка» – это детективная мелодрама о работе следователей в небольшом российском городке. Молодая и обаятельная женщина Вера Протасова после развода с мужем решает сменить обстановку и уехать из столицы. Будучи майором юстиции, она легко устраивается в провинциальный следственный комитет и оказывается в окружении коллег. Сперва «московскую даму» с недоверием принимают в суровом мужском коллективе. Однако первое же дело заставляет их поверить в ее исключительный профессионализм и интуицию.