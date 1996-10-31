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Марсель Карне
Марсель Карне
Marcel Carné
О персоне
Фильмография
Марсель Карне
Marcel Carné
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Дата рождения
18 августа 1906
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
31 октября 1996
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Марселя Карне
Родился 18 августа 1906 года. Париж, Франция.
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Фильмография Марселя Карне
Преступление во имя порядка
1971, Франция
6.0
Молодые волки
драма
1968, Франция / Италия
5.0
Обманщики
драма
1958, Франция / Италия
7.0
Тереза Ракен
драма, мелодрама
1953, Франция / Италия
7.0
Дети райка
драма, мелодрама
1945, Франция
8.0
Вечерние посетители
фэнтези, драма, мелодрама
1942, Франция
7.0
День начинается
мелодрама
1939, Франция
7.0
Набережная туманов
драма, криминал
1938, Франция
7.0
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