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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Марсель Карне
Marcel Carné
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Марсель Карне
Марсель Карне
Marcel Carné
Дата рождения
18 августа 1906
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
31 октября 1996
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Марселя Карне
Родился 18 августа 1906 года. Париж, Франция.
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драма
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1958, Франция / Италия
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1953, Франция / Италия
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Врата ночи
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1946, Франция
8.2
Дети райка
Les enfants du paradis
драма, мелодрама
1945, Франция
Билеты
7.2
Вечерние посетители
Les visiteurs du soir
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