Персоны
Марсель Карне
Награды
Награды и номинации Марселя Карне
Marcel Carné
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 1951
Главный приз фестиваля
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1971
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1953
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1946
Feature Films
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1938
Special Recommendation
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1939
Best Foreign Film
Номинант
ММКФ 1971
Золотой приз
Номинант
