Обманщики, 1958

Студент Боб Летелье, сын владельца завода, случайно знакомится с молодым человеком без определённых занятий по имени Ален, который вводит его в круг своих друзей. Это молодые люди, отрицающие общепринятые нормы жизни. Они предпочитают не тратить своё время на учёбу и работу, перебиваются случайными заработками, мелкими кражами и не имеют никаких целей в жизни. В их компанию входит и дочь графа де Водремона — Кло.

На одной из вечеринок, устроенной Кло, Боб знакомится с её подругой Мик. Мик тоже ведёт праздную жизнь и мечтает о лёгких деньгах, чтобы купить роскошный ягуар, увиденный в автосалоне. Пока же ей даже не хватает денег на оплату комнаты, которую она снимает у одной старушки. У Алена нет ни денег, ни крыши над головой, каждый день он находится в поисках ночлега. Однажды, узнав, что его приятель Питер срочно уезжает из города, он просит ключ от его квартиры. Тот просит его никому не открывать дверь. На следующее утро раздаётся стук в дверь, и кто-то просовывает под дверь 200 тысяч франков и записку с просьбой прийти в кафе на встречу с неким мсье Феликсом и получить остальные деньги.