«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Ситком «Клиника» — это не просто сериал про молодых врачей. Это один из самых любимых комедийно-драматических проектов нулевых, который умел сочетать легкие шутки и драму, заставляя зрителей то смеяться до слез, то еле-еле сдерживать слезы.

Премьера состоялась еще в 2001 году, и девять сезонов показали, как герои взрослеют, сталкиваются с трудностями медицины и строят дружбу на всю жизнь.

Финал состоялся в 2010-м и фанаты окончательно попрощались с историей. Как вдруг: канал ABC официально объявил о перезапуске «Клиники».

Кто возвращается

Главное, чего боялись зрители — что реюнион будет с новыми героями. Но здесь прямо чудо: в проект возвращается почти весь состав!

Зак Брафф снова сыграет Джона Дориана (Джей Ди).

Дональд Фэйсон вернется в образ Кристофера Терка.

Сара Чок появится как Эллиот Рид.

Джуди Рейес вернется к роли Карлы Эспиносы.

И, конечно, культовый доктор Кокс в исполнении Джона К. Макгинли — правда, уже в статусе приглашенной звезды.

Билл Лоуренс, создатель «Клиники», будет продюсировать шоу, а сценарии доверят Тиму Хоберту и Асиму Батре, которые работали над лучшими эпизодами оригинала.

Что будет в новом сезоне

По сюжету Джей Ди и Терк снова встретятся в клинике «Святое сердце» после долгой разлуки. Время изменило их: это уже не безбашенные интерны, а опытные врачи. Теперь им придется работать с новым поколением медиков, у которых другие подходы к работе.

Самое сложное — это то, что Зак и Дональд постарели. Люди до сих пор испытывают симпатию и любовь к этой дурашливой молодости, — поделился Лоуренс.

Создатели обещают показать, как изменилась дружба героев и как они сами повзрослели. Сериала о 40-летних инфантилах ждать не стоит — хотя легкость и фирменный юмор, конечно, останутся.

Будет ли доктор Келсо?

Отдельная интрига — возможное возвращение Кена Дженкинса к роли доктора Боба Келсо. Ироничный старик, который обожает кексики — один из самых любимых и цитируемых персонажей в ситкоме.

Актеру сейчас 85 лет, и в последний раз он снимался в кино в 2019-м. Создатели не исключают такого варианта, что его удатся уговорить. Если он все же согласится, зрителей ждет полноценное воссоединение всей команды.

Пока дата премьеры остается секретом, но уже очевидно: ABC и Лоуренс готовят не просто «ностальгию ради ностальгии». Они хотят показать «Клинику» с новой стороны — ту, в которой Джей Ди и Терк уже не мечтатели, а врачи с опытом и жизненным багажом.

