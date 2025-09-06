Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

6 сентября 2025 12:48
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Актер давно нигде не снимался.

Ситком «Клиника» — это не просто сериал про молодых врачей. Это один из самых любимых комедийно-драматических проектов нулевых, который умел сочетать легкие шутки и драму, заставляя зрителей то смеяться до слез, то еле-еле сдерживать слезы.

Премьера состоялась еще в 2001 году, и девять сезонов показали, как герои взрослеют, сталкиваются с трудностями медицины и строят дружбу на всю жизнь.

Финал состоялся в 2010-м и фанаты окончательно попрощались с историей. Как вдруг: канал ABC официально объявил о перезапуске «Клиники».

Кто возвращается

Главное, чего боялись зрители — что реюнион будет с новыми героями. Но здесь прямо чудо: в проект возвращается почти весь состав!

  • Зак Брафф снова сыграет Джона Дориана (Джей Ди).
  • Дональд Фэйсон вернется в образ Кристофера Терка.
  • Сара Чок появится как Эллиот Рид.
  • Джуди Рейес вернется к роли Карлы Эспиносы.

И, конечно, культовый доктор Кокс в исполнении Джона К. Макгинли — правда, уже в статусе приглашенной звезды.

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Билл Лоуренс, создатель «Клиники», будет продюсировать шоу, а сценарии доверят Тиму Хоберту и Асиму Батре, которые работали над лучшими эпизодами оригинала.

Что будет в новом сезоне

По сюжету Джей Ди и Терк снова встретятся в клинике «Святое сердце» после долгой разлуки. Время изменило их: это уже не безбашенные интерны, а опытные врачи. Теперь им придется работать с новым поколением медиков, у которых другие подходы к работе.

Самое сложное — это то, что Зак и Дональд постарели. Люди до сих пор испытывают симпатию и любовь к этой дурашливой молодости, — поделился Лоуренс.

Создатели обещают показать, как изменилась дружба героев и как они сами повзрослели. Сериала о 40-летних инфантилах ждать не стоит — хотя легкость и фирменный юмор, конечно, останутся.

Будет ли доктор Келсо?

Отдельная интрига — возможное возвращение Кена Дженкинса к роли доктора Боба Келсо. Ироничный старик, который обожает кексики — один из самых любимых и цитируемых персонажей в ситкоме.

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Актеру сейчас 85 лет, и в последний раз он снимался в кино в 2019-м. Создатели не исключают такого варианта, что его удатся уговорить. Если он все же согласится, зрителей ждет полноценное воссоединение всей команды.

Пока дата премьеры остается секретом, но уже очевидно: ABC и Лоуренс готовят не просто «ностальгию ради ностальгии». Они хотят показать «Клинику» с новой стороны — ту, в которой Джей Ди и Терк уже не мечтатели, а врачи с опытом и жизненным багажом.

Ранее мы писали: Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Фото: Кадры из сериала «Клиника»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала Читать дальше 7 сентября 2025
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix «Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix Читать дальше 7 сентября 2025
Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер» Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер» Читать дальше 6 сентября 2025
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона Читать дальше 6 сентября 2025
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10 «Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10 Читать дальше 6 сентября 2025
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» Читать дальше 5 сентября 2025
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Читать дальше 5 сентября 2025
Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра) Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра) Читать дальше 5 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше