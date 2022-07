«Цена страха»: Рецензия Киноафиши

Оригинальное название – The Sum Of All Fears – в подстрочном переводе «Сумма всех страхов», в смысловом – «Все страхи мира» несколько отличается от российского прокатного, и больше соответствует содержанию кинофильма. Режиссёр: Фил Олден Робинсон / Phil Alden Robinson В ролях: Бен Аффлек /Ben Affleck (Пёрл Харбор, Армагеддон); Морган Фримэн /Morgan Freeman (И пришел паук, Побег из Шоушенка), Джеймс Кромвел/James Cromwell, Белявский Александр/ Alexcander Belyavsky (Место встречи изменить нельзя), Чаран Хиндс, Прыгунов Лев, Лазарев Евгений, Бриджит Монахэн, Алан Бейтс и др. Фильм поставлен по бестселлеру Тома Клэнси / Tom Clancy и является четвертой экранизацией похождений агента Джека Райана. Завязка довольно … необычная. Зритель попадает в «святая святых» Пентагона, где президент США в окружении ближайших советников принимает решение «нажать на красную кнопку» в ядерном чемоданчике.. И лишь звонок жены отменяет это решение с возможным переносом «на завтра». Мрачная обстановка на грани конца света обращается в боевые учения… В далекие ныне семидесятые годы прошлого века израильский военный самолет, несущий на борту ядерную бомбу небольшой мощности, терпит крушение в пустыне … Бомба остается ждать своего нового хозяина… Наши дни. Внезапно умирает президент России (комичный и смутно напоминающий кого-то персонаж), его пост занимает Немиров - человек, о котором общественности известно достаточно мало. Глава ЦРУ Билл Кэбот (Фриман) принимает на работу молодого перспективного аналитика по России Джека Райана (Аффлек), в свое время предрекшим Немирову президентскую должность. В чьи же руки попадет бомба, как будет действовать новый российский президент, как покажет себя Райан? Дополнительные сведения. - Перед премьерой Бен Аффлек заявил: “Мы уверены, что люди должны обязательно посмотреть этот фильм, - говорит Бен Аффлек. Действительно ли мы все в безопасности, например, на стадионах и концертах? Фильм поднимает этот актуальный вопрос, который вызовет резонанс в народных умах, как давно уже вызвал в моем”. - Если брать книги Тома Клэнси о Джеки Райэне и выстроить их в ряд, получится история жизни крупнейшего работника ЦРУ, который начинал в этой организации простым аналитиком и дослужился до должности начальника разведки. Впереди - пост президента США. Но сложность экранизации "Суммы всех страхов" заключалась в том, что для кинофильма необходимо было вернуть главного героя в гущу событий. Чтобы добиться этого, пришлось переписать сценарий и подстроить его под 28-летнего Джека Райэна, который только что был принят на службу в ЦРУ. - В предыдущих фильмах, поставленных по романам Тома Клэнси в роли Джека Райана снялись Алек Болдуин и Харрисон Форд (Охота За Красным Октябрем, Игры Патриотов, Прямая и Ясная Угроза). - Съёмки начались 12 февраля 2001 года в Монреале. Фильм снимался в Вашингтоне, Москве, Хайфе и Южно-Калифорнийской пустыне. - Трудно было себе представить, что Аффлек может быть следующим Джеком Райаном. На момент выхода фильма ему исполнилось 27 лет. - А вот Том Клэнси несказанно обрадовался появлению нового исполнителя Джека Райана, и сразу же начал работать над очередной серией романов о «молодом Джеке Райане», так как Аффлек сможет сниматься в продолжениях. - Съёмки начались 12 февраля 2001 года в Монреале. Фильм снимался в Вашингтоне, Москве, Хайфе и Южно-Калифорнийской пустыне. Основным неудобством при просмотре фильма служила национальная принадлежность.. Трудно российскому зрителю смотреть фильмы «про нас», снятые «у них». Хотя при прочтении книг Клэнси такого дискомфорта не ощущается, думаю, что читавшие его романы, со мной согласятся. А так – невзирая на серьезность темы и неплохой сюжет, очень уж отвлекает «вечная мерзлота» и мрачность российских пейзажей, абрадакодабро-говорящие украинцы… Авторы фильма очень старались приблизить описание России к реальности, очень. И по сравнению, скажем, с «Красной жарой», им кое-что удалось.. Но в недостаточной степени, увы.. И даже привлечение русских актеров на некоторые из ролей не помогает. Если же постараться рассуждать отвлеченно, то фильм никак не назовешь средним боевиком, хотя бы в силу глобальности вопросов, поднимаемых сюжетом. Ядерный взрыв, терроризм и неофашизм, разногласия двух великих держав, переговоры президентов, угроза третьей мировой войны – действительно внушительный набор для масштабного экшена международного характера. Для разбавления столь мрачной картины в ее канву вплетается также тонкая романтическая нить, которая в финале завязывает в узелок судьбу главного героя и его избранницы. Заканчивается все сравнительно неплохо. Интеллектуальный герой спасает мир. Жизнь продолжается. Очень бы хотелось верить, что и в жизни все всегда будет заканчиваться НЕ плохо …