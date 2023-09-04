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Киноафиша Новости Кельтская воительница Ольга Куриленко мстит Риму в трейлере фильма «Будика: Королева воинов»

Кельтская воительница Ольга Куриленко мстит Риму в трейлере фильма «Будика: Королева воинов»

4 сентября 2023 14:02
Кельтская воительница Ольга Куриленко мстит Риму в трейлере фильма «Будика: Королева воинов»

События имеют место в I веке н. э.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер остросюжетного исторического фильма «Будика: Королева воинов». Титульную роль в картине сыграла звезда «Обливиона» и «Кванта милосердия» Ольга Куриленко.

В центре повествования — правительница племени иценов Будика (Куриленко), чья счастливая жизнь обрывается после вероломного предательства. Ее верного супруга Прасутага по приказу римского императора Нерона казнят вместе с дочерями, а саму женщину жестоко избивают. Главной героине удается спастись благодаря варварам, которые вслед за этим нарекают ее своей царицей и просят возглавить сопротивление против общего врага. Одержимая жаждой мести, она объединяется с храбрым воином Вольфгаром и собирает огромную армию, способную принести желанную свободу варварским племенам и разрушить поселения захватчиков.

Сценаристом и постановщиком ленты выступил Джесси Джонсон — режиссер «Британского психопата», «Тройной угрозы» и экшен-дилогии «Коллекторы». В остальной актерский состав вошли Петер Францен, Клайв Стэнден, Рита Ташингэм, Энди Беквит, Ник Моран, Джеймс Фолкнер, Лео Грегори, Люси Мартин и Гарри Киртон.

«Будика: Королева воинов» выйдет в российский прокат 2 ноября.

Фото: Bleiberg Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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