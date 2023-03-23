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Киноафиша Новости Техасец Томас Джейн присоединяется к британской разведке в трейлере боевика «Один рейнджер»

Техасец Томас Джейн присоединяется к британской разведке в трейлере боевика «Один рейнджер»

23 марта 2023 12:35
Техасец Томас Джейн присоединяется к британской разведке в трейлере боевика «Один рейнджер»

Премьера фильма от автора «Белого слона» состоится в начале мая.

Студия Lionsgate опубликовала трейлер боевика One Ranger («Один рейнджер»). Главные роли в фильме исполнили Джон Малкович («Череп и кости»), Томас Джейн («Жеребец»), Доминик Типпер («Пространство: Один корабль»), Дин Джаггер III («Видеть») и Джесс Лиодин («Ирма Веп»).

Главный герой — техасский рейнджер (Джейн), предпочитающий вершить правосудие над плохими парнями по собственным правилам. Однажды агент британской разведки (Типпер) поручает герою ответственную миссию: транспортировку из Мексики опасного заключенного (Джаггер III), подозреваемого в подготовке теракта. Операция заканчивается провалом, и преступник ускользает из рук рейнджера. Это вынуждает героя объединить силы с британским агентом и отправиться в Лондон, чтобы предотвратить катастрофу, которую планирует устроить его бывший «подопечный». Начальник агента (Малкович) не в восторге от жестких методов рейнджера, но это не мешает герою пробивать свой путь к правосудию через толпы негодяев.

Сценаристом и режиссером фильма выступил ветеран жанра боевик Джесси Джонсон, наиболее известный по картинам «Белый слон» с тем же Малковичем, «Британский психопат» и «Коллекторы».

«Одни рейнджер» выйдет на экраны 5 мая.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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