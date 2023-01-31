﻿От клятвы Абдуллы из «Белого солнца пустыни» всем мужьям России станет не по себе

Когда в Госкино закончили смотреть «Белое солнце пустыни», одна чиновница так высказалась о персонаже Кахи Кавсадзе: «Отрицательный персонаж Абдуллы уж больно положительно смотрится. Того и гляди, бандюгу все зрители будут жалеть». Так и вышло. Роль злодея-басмача принесла грузинскому актеру всесоюзную славу, а фразы из культового советского истерна стали крылатыми.

Но если в кино у Кахи был целый гарем из представительниц женского пола, то в жизни Кавсадзе была единственная жена. Он так любил свою Беллу, с которой познакомился будучи третьекурсником Тбилисского театрального института, что дал ей клятву — никогда в жизни ее не обижать.

Каха Кавсадзе слово сдержал: 35 лет они жили душа в душу, Кавсадзе не отпускал свою благоверную одну даже в магазин. За годы брака у них появилось двое детей — дочка Нанука и сын Ираклий. Во время второй беременности Белла подхватила грипп, из-за осложнений в процессе родов отнялись ноги и руки. Каха кормил ее, занимался с ней и возил ее в инвалидной коляске, куда бы она ни попросила.

После смерти Беллы в 1992 году других пассий у легендарного басмача не было. «Я был за всю жизнь влюблен один раз, — признавался Кавсадзе. — Первый и последний. Это моя жена. Предать ее не могу».