Вы разлюбите Сухова из «Белого солнца пустыни», узнав, каким Абдулла был на самом деле
Реальная жизнь Кахи Кавсадзе поражает.
Абсолютным героем фильма «Белое солнце пустыни» без сомнения является красноармеец Сухов. Именно он спасает девушек из гарема Абдуллы, а в финале еще и убивает злодея. Антагонист в исполнении Кахи Кавсадзе получился настолько ярким, что и в реальной жизни к актеру начали плохо относиться поклонники. Но на самом деле он был абсолютной противоположностью своего персонажа.
Еще в студенческие годы Кавсадзе познакомился с красавицей-актрисой Беллой Мирианашвили. Вокруг нее всегда было много ухажеров, но настойчивый Кахи смог завладеть ее вниманием. Они поженились и воспитали дочку. Актер не уставал восхищаться женой и приглашал ее на съемки «Белого солнца пустыни», надеясь, что она будет им гордиться.
Но в 1992 году его любимой жены не стало. Для 57-летнего Кахи это стало большим ударом. Он превратился в затворника, продолжая хранить верность умершей Белле. О повторном браке артист даже не думал. Еще 30 лет он прожил в одиночестве в своей квартире. Весной 2021 года 85-летний Кавсадзе умер от последствий коронавируса.