Вместо гарема: какую женщину любил Абдулла из «Белого солнца пустыни»

Черный Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни» стал одним из ярчайших кинозлодеев советского кино. У героя был целый гарем жен, но вряд ли он любил хотя бы одну из них. Актер Кахи Кавсадзе, исполнивший эту роль, оказался полной противоположностью Абдуллы — всю свою жизнь он был верен одной-единственной.

22-летний начинающий актер увидел 18-летнюю Беллу Марианашвили в коридорах театрального института и сразу же «пропал». Но подойти к черноокой красавице он так и не решался, ведь боялся услышать отказ. Актриса стала для него недостижимой мечтой. Пока Кахи тайно воздыхал по ней, Белла успела выйти замуж и родить ребенка.

Впрочем, ее брак оказался недолговечным. И тогда Кавсадзе, наконец, стал постоянным спутником Беллы. Актер принял дочь Марианашвили как родную, но влюбленным хотелось иметь общего ребенка. Белла забеременела, однако заболела гриппом. Сын родился здоровым, но вскоре для матери наступили черные дни. Последствия гриппа страшно «ударили» по ней, и Марианашвили перестала ходить.

Кавсадзе заботился о ней, носил на руках и помогал в быту. Они прожили вместе 26 лет — до самой смерти Беллы. Она скончалась в 54 года. Артист пережил возлюбленную на 29 лет, и все это время он оставался верен своей жене.