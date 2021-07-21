«Я создан для тебя»: Рецензия Киноафиши

Альма (Марен Эггерт) — работница Пергамского музея в Берлине, изучающая редчайшую шумерскую клинопись. Но государственное учреждение не так богато, как хотелось бы ученым. В поиске дополнительного финансирования героиня становится участницей необычного эксперимента. На протяжении трех недель Альме предстоит жить вместе с человекоподобным роботом-андроидом Томасом (Дэн Стивенс — «Легион», «Красавица и чудовище»), которого спроектировали специально для нее.

Героиня не может отделаться от перманентной идеи, что перед ней не живой человек. Андроид, в свою очередь, предпринимает действия, направленные на удовлетворение самых разных потребностей Альмы. Он хочет сделать ее счастливой, а она просто пытается пережить это время, чтобы получить деньги и продолжить свои исследования. Но жизнь этих двоих перевернется с ног на голову, кардинально изменив траектории их судеб.

Историй про взаимоотношение человека и робота в кино великое множество — от «Метрополиса» Фрица Ланга и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта до «2046» Вонга Кар-Вая и «Из машины» Алекса Гарленда. Но больше всего сеттинг новой работы Марии Шрадер, выпустившей в прошлом году сериал «Неортодоксальная» для Netflix, походит на русское кино Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина», где персонажи Юлии Александровой и Егора Крида ищут подход друг к другу.

Я создан для тебя

Альма и Томас в первые минуты не находят точек соприкосновения. На что андроид дает вполне разумное объяснение: нужна коммуникация, диалог, чтобы его искусственный интеллект смог подстроиться и откалибровать свои внутренние механизмы. Есть ли у него сердце, доподлинно неизвестно: в одном из эпизодов Альма шутит, что оно каменное (вряд ли это действительно так), но чувства ему, скорее всего, не свойственны. Томас может лишь имитировать их, в него, вероятно, загружены их описания и примеры. Впрочем, однозначного ответа Шрадер на этот вопрос не дает, как и на многие другие.

Сама идея о реверсе библейского мифа о создании совершенной женщины из ребра мужчины на первый взгляд привлекательна. «Я создан для тебя» подходит к ней со всей серьезностью, первую половину притворяясь классическим ромкомом с типовыми шутками и нелепыми ситуациями, а позднее раскрываясь практически как философский трактат о будущем, в котором главная героиня обрекает весь род людской на стремление к страданию. Ведь без страданий человек утратит остроту мироощущения и падет до низменных, базовых наслаждений, которые ему без труда обеспечат роботы-андроиды.

«Боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше», – пела когда-то Земфира Рамазанова в известной песне, которая вытащила не одну тысячу человеческих душ к свету из беспросветной, казалось бы, тьмы. У персонажа Марен Эггерт тоже есть своя персональная тьма: незакрытый гештальт, незаживающая рана с примесью эгоизма, самобичевания и обиды. Она касается репродуктивной функции, которая дала сбой и отвернула от женщины ее мужа. Впрочем, немецкий режиссер, в отличие от многих отечественных, не делает создание «идеальной социальной ячейки» главным стремлением героини, за что фильму стоит отдать должное.

Я создан для тебя

Героиня Марен Эггерт более сложная. Одну половину фильма она внутренне считает, что в принципе не заслуживает счастья: на вопрос Томаса «Что мне делать, чтобы ты была счастливой?» она с легкостью бросает: «Просто не лезь ко мне, ты живешь в своей комнате, я живу в своей, через три недели я сдам отчет и все». Девушка, во-первых, не принимает цели андроида, во-вторых, не считает себя достойной их реализации.

«Я создан для тебя» — кино, конечно, зрительское (как минимум на половину). Здесь достаточно красивых пейзажей Берлина, харизмы британца Дэна Стивенса, который говорит на чистом немецком (над его акцентом однажды посмеется Альма), аляповатых ситуаций, в некоторой степени двигающих сюжет. Но ближе к финалу режиссер будто растерял запал: история начинает ходить по кругу, а персонажи резко перестают совершать мотивированные хоть чем-либо действия. Кажется, будто сценарий оборвался, а что должно быть дальше — никому не ведомо.

И фильм в последние полчаса заигрывает (конечно, как может) со зрителем — то подкидывая ему красивую обертку, внутри которой не оказывается содержимого, то подталкивая к философским размышлениям о тщетности бытия, имея под основополагающими тезисами конкретный, субъективный пример, который зачем-то авторы используют для иллюстрации объективной реальности. «Я создан для тебя» — романтическая комедия, в которой яркие актеры разыгрывают нереалистичный спектакль о любви. Жаль, что интересный концепт в итоге оказывается похоронен под тяжестью топорной банализации повествования.