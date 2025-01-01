Меню
Персоны
Мария Шрадер
Награды
Награды и номинации Марии Шрадер
Maria Schrader
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марии Шрадер
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
International
Номинант
International
Номинант
Берлинале 1999
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
EFP Падающая звезда
Победитель
Берлинале 2021
Лучший фильм
Номинант
Приз зрительских симпатий конкурса
Номинант
