Нанни Моретти
Награды
Награды и номинации Нанни Моретти
Nanni Moretti
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Нанни Моретти
Каннский кинофестиваль 2015
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Награда города Рима
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Соревнование
Победитель
Каннский кинофестиваль 1994
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1981
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1986
Специальный приз жюри
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
