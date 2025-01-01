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Киноафиша Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Фальшивая нота» с Владимиром Стекловым и Игорем Ливановым

«Фальшивая нота» — это захватывающий психологический детектив, который поднимает вечные этические вопросы. В центре сюжета — успешный дирижёр Миллер и его неожиданный визитёр, который заставляет зрителя задуматься о границах профессионализма и личных переживаний.

Сюжет и персонажи

Зритель оказывается в гримёрке Миллера, где происходит встреча с незнакомцем. Этот фанат, жаждущий автографа, быстро превращается в угрозу, когда запирается с дирижёром и требует ответов на вопросы о его прошлом. Здесь разворачивается психологическая драма, где гордость и раскаяние сталкиваются с несчастьем и прощением. Актерская игра Владимира Стеклова и Игоря Ливанова потрясает своей глубиной и точностью, передавая характеры и эмоции своих героев.

Интересные факты о спектакле

Спектакль «Фальшивая нота» не только увлекает зрителя, но и заставляет его задуматься о сложных моральных дилеммах. В процессе игры актеры используют оригинальные музыкальные элементы, что добавляет глубины и атмосферности происходящему на сцене. Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение!

 

Режиссер
Леонид Кулагин
Леонид Кулагин
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽

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