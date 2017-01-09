Российский детективный сериал «Саша добрый, Саша злой» – это история о следователе по имени Саша Демин. Он отправляется из столицы в крымский город. Вместе с ним туда прибывают и столичные преступники, которые планируют захватить власть в Севастополе. Их основная задача – получить право контролировать порт. Вскоре на город обрушивается череда убийств. Поначалу кажется, что они никак не связаны между собой. В это же время кто-то начинает распространять наркотическое вещество, не оставляющее следов в организме.