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Постер к сериалу Саша добрый, Саша злой
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Киноафиша Сериалы Саша добрый, Саша злой
Саша добрый, Саша злой (2017 - 2017) Саша добрый, Саша злой 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 15 часов 20 минут
О чем сериал

Российский детективный сериал «Саша добрый, Саша злой» – это история о следователе по имени Саша Демин. Он отправляется из столицы в крымский город. Вместе с ним туда прибывают и столичные преступники, которые планируют захватить власть в Севастополе. Их основная задача – получить право контролировать порт. Вскоре на город обрушивается череда убийств. Поначалу кажется, что они никак не связаны между собой. В это же время кто-то начинает распространять наркотическое вещество, не оставляющее следов в организме.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Саша добрый, Саша злой - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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