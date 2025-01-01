Спектакль Фальшивая нота

Игорь Ливанов и Владимир Стеклов в драме Леонида Кулагина

«Один вечер. Два человека. И правда, которая звучит слишком громко, чтобы её скрыть». Эта фраза задает тон напряженному спектаклю, в котором встречаются два героя, каждый из которых имеет свою историю и свои раны. После концерта в гримёрке известного дирижёра появляется неожиданный гость, и их разговор, изначально будничный, постепенно перерастает в напряжённую дуэль — слов, воспоминаний и упрёков.

Суть спектакля

Это не просто психологическая драма с элементами детектива. Это глубокое столкновение взглядов, боли, вины и выбора. Вопрос, который задаётся в спектакле: что ты сделаешь, если прошлое вдруг окажется живым и войдёт в твою комнату? Зритель будет держаться в напряжении до самой последней реплики, ощущая всю силу театра, где нет места фальши — только правда.

В ролях

Владимир Стеклов

Игорь Ливанов

Режиссёр

Спектакль поставил Леонид Кулагин, известный своим умением создавать глубокие и многослойные образы на сцене.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории, которая заставит вас задуматься о жизни и о том, что значит «правда» в нашем мире.