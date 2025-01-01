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Киноафиша Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Игорь Ливанов и Владимир Стеклов в драме Леонида Кулагина

«Один вечер. Два человека. И правда, которая звучит слишком громко, чтобы её скрыть». Эта фраза задает тон напряженному спектаклю, в котором встречаются два героя, каждый из которых имеет свою историю и свои раны. После концерта в гримёрке известного дирижёра появляется неожиданный гость, и их разговор, изначально будничный, постепенно перерастает в напряжённую дуэль — слов, воспоминаний и упрёков.

Суть спектакля

Это не просто психологическая драма с элементами детектива. Это глубокое столкновение взглядов, боли, вины и выбора. Вопрос, который задаётся в спектакле: что ты сделаешь, если прошлое вдруг окажется живым и войдёт в твою комнату? Зритель будет держаться в напряжении до самой последней реплики, ощущая всю силу театра, где нет места фальши — только правда.

В ролях

  • Владимир Стеклов
  • Игорь Ливанов

Режиссёр

Спектакль поставил Леонид Кулагин, известный своим умением создавать глубокие и многослойные образы на сцене.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории, которая заставит вас задуматься о жизни и о том, что значит «правда» в нашем мире.

Режиссер
Леонид Кулагин
Леонид Кулагин
В ролях
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 11 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1800 ₽

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