Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель снимаются в экшен-триллере о поимке убийцы

Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель снимаются в экшен-триллере о поимке убийцы

28 марта 2023 13:54
Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель снимаются в экшен-триллере о поимке убийцы

Картина о чикагском сыщике, который отправляется в Шотландию на поиски маньяка.

Как сообщает Deadline, Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель сыграют ведущие роли в напряженном экшен-триллере Damaged (можно перевести как «Испорченный» или «Поврежденный»).

В центре повествования окажется детектив из Чикаго, вынужденный отправиться в Шотландию на поиски нового серийного убийцы. Почерк маньяка подозрительно совпадает со стилем преступника, дело которого главный герой безуспешно выслеживал пятью годами ранее. Когда-то тот злодей расправился с подругой протагониста, поэтому у сыщика есть сильный личный мотив поймать его. Достоверной информации нет, но предполагается, что главную роль исполнит Джексон.

В остальной актерский состав вошли Джанни Капальди («Отряд «Призрак»), Кейт Дики («Легенда о Зеленом Рыцаре») и Джон Ханна («Мумия»). Режиссером выступит Терри МакДонаф («Убивая Еву», «Лучше звоните Солу»). Финансируют картину студии Red Sea Media и BondIt Media Capital.

Этим летом Джексона можно будет увидеть в мини-сериале Disney+ «Секретное вторжение», после чего он появится в масштабном шпионском боевике Мэттью Вона «Аргайл», триллере с Умой Турман «Комната убийств» и в кинокомиксе «Марвелы». В данный момент Касселя можно увидеть в мини-сериале Apple TV+ «Связь», после чего у него выходит двухсерийная адаптация «Трех мушкетеров» и новая лента Дэвида Кроненберга «Саван».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Related video