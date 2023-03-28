Сэмюэл Л Джексон и Венсан Кассель снимаются в экшен-триллере о поимке убийцы

Картина о чикагском сыщике, который отправляется в Шотландию на поиски маньяка.

Как сообщает Deadline, Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель сыграют ведущие роли в напряженном экшен-триллере Damaged (можно перевести как «Испорченный» или «Поврежденный»).

В центре повествования окажется детектив из Чикаго, вынужденный отправиться в Шотландию на поиски нового серийного убийцы. Почерк маньяка подозрительно совпадает со стилем преступника, дело которого главный герой безуспешно выслеживал пятью годами ранее. Когда-то тот злодей расправился с подругой протагониста, поэтому у сыщика есть сильный личный мотив поймать его. Достоверной информации нет, но предполагается, что главную роль исполнит Джексон.

В остальной актерский состав вошли Джанни Капальди («Отряд «Призрак»), Кейт Дики («Легенда о Зеленом Рыцаре») и Джон Ханна («Мумия»). Режиссером выступит Терри МакДонаф («Убивая Еву», «Лучше звоните Солу»). Финансируют картину студии Red Sea Media и BondIt Media Capital.

Этим летом Джексона можно будет увидеть в мини-сериале Disney+ «Секретное вторжение», после чего он появится в масштабном шпионском боевике Мэттью Вона «Аргайл», триллере с Умой Турман «Комната убийств» и в кинокомиксе «Марвелы». В данный момент Касселя можно увидеть в мини-сериале Apple TV+ «Связь», после чего у него выходит двухсерийная адаптация «Трех мушкетеров» и новая лента Дэвида Кроненберга «Саван».