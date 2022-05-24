«Остров призраков»: Рецензия Киноафиши

Потеряв жену в автомобильной аварии, Эрик погружается в глубокую депрессию. Даже родная мать не готова помочь ему вернуться к нормальной жизни из-за старой обиды. В его мыслях – лишь желание покончить с собой и остановить душевную боль. Все меняет простое совпадение. За завтраком Эрик замечает объявление в газете и отправляется работать пастухом на остров в глуши. Здесь в одиночестве он надеется справиться с горем и чувством вины, чтобы наконец начать жить. Но уход за овцами и аскетизм быта не становятся ответом. Эрик начинает замечать слишком много подозрительных странностей. Остается только понять, все дело в помутнении рассудка или же он оказался в этом месте не случайно, угодив в капкан потусторонних сил.

«Остров призраков» сложно назвать хоррором. Здесь практически нет скримеров, а происходящее не особо стремится напугать. Скорее перед нами психологический триллер. Весь страх держится на тягучей атмосфере безумия, в которой сложно отличить правду от разыгравшегося воображения. Реальность покрывается трещинами и превращается в шизофренический сон. Мы вместе с героем можем лишь гадать и строить бесконечные теории об этом зловещем месте. Возможно, это чистилище, личный ад, банальный ночной кошмар или проблемы с головой. А может быть – очередная потусторонняя точка на карте, где истончилась грань между нашей и загробной стороной. Версии ограничиваются только воображением, ведь сюжет идет по единственно правильному пути и избегает прямых ответов.

Остров призраков

Еще одной деталью становится и форма повествования. История поделена на своеобразные главы, которые напоминают записи из дневника. Именно такой ведет главный герой фильма. Это еще больше погружает нас в голову героя, позволяя увидеть пространство, заполненное бесконечным страхами. Ключевой из них – акрофобия (боязнь высоты) – буквально делает его жизнь невыносимой. Ракурсы камеры только усиливают ощущение ужаса, создавая дискомфорт даже в самых обыденных ситуациях. Эрик не в состоянии даже подняться по лестнице, ведущей на второй этаж дома, где расположена спальня.

Визуально и по духу «Остров призраков» очень напоминает серию видеоигр Silent Hill и также делает ставку на психологизм. Герой оказывается в таинственном месте, постепенно меняющемся и обретающем жуткие очертания. Остров периодически окутывает густой и непроницаемый туман. Везде можно разглядеть таинственные знаки, а работодатель пугает похлеще оживших мертвецов своей холодностью и отстраненностью. Найти параллели со второй частью игры можно и в сюжете. История тоже крутится вокруг смерти жены, постепенно обрастая дополнительными деталями и только усложняя трактовку происходящего. Основное отличие лишь в отсутствии монстров. Несколько жутких существ появляются на экране только в самом финале. Большую часть времени нам предстоит довольствоваться таинственной женщиной в черном, напоминающей старуху с косой.

Остров призраков

На фоне буксующего кинопроката «Остров призраков» выглядит настоящим подарком для поклонников психологических хорроров. Поворчать хочется лишь из-за русского названия, в котором лаконичного «Пастуха» превратили в очередной дешевый и невзрачный ужастик с призраками. Главное достоинство картины — это атмосфера, позволяющая прочувствовать нарастающее безумие героя. Мы видим человека, буквально опустившегося на самое дно и медленно теряющего связь с реальностью. Дальше уже приходится поиграть в детектива и самому выбрать, во что вы готовы поверить: в реальность призраков и потусторонних сил или в очередного человека, свихнувшегося из-за большого горя.