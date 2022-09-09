«Воронья лощина»: Рецензия Киноафиши

1830 год. Эдгар Аллан По и четверо других кадетов Военной академии США в Уэст-Пойнте путешествуют верхом и, пересекая поле, натыкаются на жуткое пугало, которое при ближайшем рассмотрении оказывается распятым человеком. В предсмертной агонии мужчина шепчет, что это с ним сделал Ворон. Будущий писатель, в отличие от товарищей, не испытывает шока от увиденного и называет зрелище «эффектным». По предлагает отвезти тело в ближайший город, чтобы предать его земле. Так кадеты оказываются в месте под названием Воронья лощина, в котором, по рассказам местных, происходят пугающие события. Несколько полных мистики дней, проведенных в загадочном городке, навсегда изменят жизнь Эдгара По и послужат вдохновением для его будущих произведений.

Эдгар По в «Вороньей лощине», которого сыграл Уильям Питер Моусли (Питер Пэвенси из «Хроник Нарнии»), очень молод и еще не пишет – вместо этого он зарисовывает все, что его сильно впечатляет, в том числе ритуальные убийства. У юноши пытливый ум, он любознателен, его привлекают и ничуть не пугают необъяснимые вещи и запутанные истории – ради их разгадки герой готов рискнуть всем. По неслучайно одержим расследованием странных смертей в Вороньей лощине, ведь в будущем ему суждено стать основоположником детектива.

Режиссер фильма Кристофер Хаттон старался не только передать характер писателя, но и рассказать о его ментальных расстройствах, которые преследовали того всю жизнь и начали проявляться еще в 1830 году, когда происходит действие фильма. По свидетельствам современников, По страдал депрессиями, манией преследования, провалами в памяти, а алкоголь сильно ухудшал его состояние, что отражено в «Вороньей лощине». У молодого Эдгара периодически случается помутнение рассудка, под воздействием спиртного (и морфия) он видит злого духа, который заверяет По, что тот – «другой». От эмоционального перенапряжения кадет несколько раз теряет сознание и потом ничего не помнит. Стоит отметить, что Уильям Питер Моусли в образе будущего мастера ужасов смотрится куда органичнее, чем Джон Кьюсак в «Вороне», который выглядел несколько комично. В картине снялась и Кейт Дики, известная своей ролью Лизы Аррен в «Игре престолов». В «Вороньей лощине» она сыграла суровую владелицу гостиницы, пережившую смерть дочери.

Воронья лощина

Фильм насквозь пропитан символизмом, связанным с творчеством писателя, что наверняка понравится его поклонникам. В каком-то смысле все происходящее с Эдгаром – это пророчество. Зловещий ворон, преследующий По, повторяющееся слово nevermore и имя Линора появятся в его одноименной поэме. Бьющееся сердце мертвеца отсылает к одному из коротких рассказов, а печальная песня юной девушки о похоронах – лейтмотив всех произведений По. Доктор, выкапывающий и расчленяющий трупы, – возможный прототип героя «Береники». Гробовщик с разбитым сердцем отзеркаливает самого Эдгара, который в будущем столкнется со смертью жены и выразит свою боль в поэме «Ворон». Для По потеря супруги – вечное горе, которое в конце концов его погубит. Трагичная любовная линия в фильме подтверждает слова писателя.

В «Вороньей лощине» элегантно переплетаются разные жанры – мистика, ужасы, психологический триллер и драма. История начинается как классический фолк-хоррор: в прологе девочку в лесу преследует и затем убивает невидимое нечто, а люди в захолустном городке верят, что в окрестностях обитает то ли злой дух, то ли демон из индейских легенд, которого они зовут Вороном. Необъяснимые ночные стуки и шорохи в гостинице, левитирующие и одержимые люди, жуткое крылатое существо, которое изредка промелькнет в небе, и жертвоприношения – народные ужасы в фильме проявляют себя во всей красе. Детективная линия, на которой держится повествование, по-настоящему интригует, и вопрос «Кто убийца?» остается открытым вплоть до финала. Границу между фантазией и реальностью режиссер намеренно стирает, заставляя зрителя весь фильм гадать – существует ли демонический ворон на самом деле или же это плод воображения местных жителей, которые добавляют в выпивку морфий, вызывающий галлюцинации.

Воронья лощина

«Воронья лощина» не только мистический детектив с элементами биографии, но и красивая готическая сказка с осенним духом, туманами, кладбищенской тишиной и холодным солнцем. Цветовая палитра в фильме преимущественно серая, создающая меланхоличное, угнетающее настроение и ощущение безнадежности. Не зря Шарлотта, в которую влюблен По, обреченно говорит, что из этого города не сбежать. Эстетика фильма неизбежно ассоциируется с «Сонной лощиной» Бертона, но в некоторых сценах превосходит ее по своей мрачности. Например, все люди, живущие в Вороньей лощине, носят только черную одежду, поэтому создается ощущение бесконечного траура, а тревожная, загробная музыка только усиливает его.

Не стоит относиться к «Вороньей лощине» как к байопику об Эдгаре Аллане По. Это скорее фильм, основанный на его фантазиях и страсти к страшным историям. «Безумие – относительно», – говорит молодой По. И тонкая черта между сильной впечатлительностью и помешательством писателя в картине передана мастерски. «Воронья лощина» – это прежде всего красивое и печальное готическое кино о внутренних демонах По, после которого ваше отношение к его произведениям точно изменится.