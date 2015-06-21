Главная героиня Джо Гиллеспай служит в полиции, где трудился и её муж Райан, который с недавнего времени работал под прикрытием, но был застрелен при загадочных обстоятельствах. Джо пытается докопаться до истины и выясняет, что супруг шёл по следу недавно выпущенного из тюрьмы преступника, однако никто из вышестоящего начальства не берёт на себя ответственность за проведение операции, в коей участвовал Райан. Джо предстоит узнать на кого работал её покойный муж, и как-то справиться со свалившимся на неё горем.