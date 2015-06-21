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Киноафиша Сериалы Черная работа

Черная работа (2015 - 2015)

Black Work 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Главная героиня Джо Гиллеспай служит в полиции, где трудился и её муж Райан, который с недавнего времени работал под прикрытием, но был застрелен при загадочных обстоятельствах. Джо пытается докопаться до истины и выясняет, что супруг шёл по следу недавно выпущенного из тюрьмы преступника, однако никто из вышестоящего начальства не берёт на себя ответственность за проведение операции, в коей участвовал Райан. Джо предстоит узнать на кого работал её покойный муж, и как-то справиться со свалившимся на неё горем.

В ролях
В ролях
Шеридан Смит
Шеридан Смит
Фил Дэвис
Фил Дэвис
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Мэттью МакНалти
Мэттью МакНалти
Эндрю Нотт
Эндрю Нотт
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Черная работа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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