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7.8
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Довбуш
7.8
Довбуш
, 2023
Dovbush
Украина / боевик, приключения, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Цитаты
7.8
В ролях
Агата Бузек
Yablonowska
Сергей Стрельников
Oleksa Dovbush
Oleksiy Hnatkovskyy
Ivan Dovbush
Дарья Плахтий
Marichka
Матеуш Косьцюкевич
Przeluski
Aleksandr Mavrits
Dzvinchuk
Ростислав Любомирович Держипильский
Right Hand
Роман Ясиновский
Adam
Dmytro Vivcharyuk
Zabo
Oleg Shulga
Sniper
Режиссер
Олесь Александрович Санин
Сценарист
Пол Волянский
,
Олесь Александрович Санин
,
Портяк, Василий Васильевич
,
Chernysh Maksym
Композитор
Oleksandr Chornyi
,
Загайкевич, Алла Леонидовна
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Украина
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 декабря 2023
Премьера в мире
19 августа 2023
Дата выхода
24 августа 2023
Германия
16
8 декабря 2023
Испания
16
15 сентября 2023
Литва
N16
2 ноября 2023
Нидерланды
16
24 августа 2023
Украина
16 ноября 2023
Финляндия
Tulossa
24 августа 2023
Чехия
Бюджет
$4 700 000
Сборы в мире
$176 588
Производство
Pronto Film
Другие названия
Dovbush, Довбуш, Dovbush - Warrior of the Black Mountain, Dovbush: Lord of Black Mountains, La leyenda del inmortal, Oleksa. King of Robbers
Еще
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 11 сентября 2023
Цитаты
Oleksa Dovbush
Мы сражаемся за нашу землю! А вы за что боретесь?
Отзывы о фильме
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