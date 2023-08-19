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Постер фильма Довбуш
7.8
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7.8

Довбуш

, 2023
Dovbush
Украина / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Довбуш
7.8

В ролях

Агата Бузек
Агата Бузек
Yablonowska
Сергей Стрельников
Oleksa Dovbush
Oleksiy Hnatkovskyy
Ivan Dovbush
Дарья Плахтий
Дарья Плахтий
Marichka
Матеуш Косьцюкевич
Матеуш Косьцюкевич
Przeluski
Aleksandr Mavrits
Dzvinchuk
Ростислав Любомирович Держипильский
Right Hand
Роман Ясиновский
Adam
Dmytro Vivcharyuk
Zabo
Oleg Shulga
Sniper
Режиссер Олесь Александрович Санин
Сценарист Пол Волянский, Олесь Александрович Санин, Портяк, Василий Васильевич, Chernysh Maksym
Композитор Oleksandr Chornyi, Загайкевич, Алла Леонидовна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 19 августа 2023
Дата выхода
24 августа 2023 Германия 16
8 декабря 2023 Испания 16
15 сентября 2023 Литва N16
2 ноября 2023 Нидерланды 16
24 августа 2023 Украина
16 ноября 2023 Финляндия Tulossa
24 августа 2023 Чехия
Бюджет $4 700 000
Сборы в мире $176 588
Производство Pronto Film
Другие названия
Dovbush, Довбуш, Dovbush - Warrior of the Black Mountain, Dovbush: Lord of Black Mountains, La leyenda del inmortal, Oleksa. King of Robbers

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 11 сентября 2023

Отзывы о фильме

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