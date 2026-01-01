Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Марта Цислович
Marta Ścisłowicz
Киноафиша
Персоны
Марта Цислович
Марта Цислович
Marta Ścisłowicz
Дата рождения
2 мая 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Тыхы, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Боги
(2014)
6.6
Город 44
(2014)
6.5
Как красиво!
(2025)
Фильмография Марта Цислович
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
2021
2018
2014
Все
9
Фильмы
9
Актриса
9
6.5
Как красиво!
Przepiekne!
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
4.7
Проснись
Obudz sie
драма
2022, Польша
5.9
Моя чудесная жизнь
Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама
2021, Польша
6.3
Край
Kraj
комедия, драма
2021, Польша
5.5
Hitler's Aunt
Ciotka Hitlera
драма, военный
2021, Польша
6.3
Pardon
Ulaskawienie
драма
2018, Чехия / Польша / Словакия
6.1
Дочь тренера
Córka trenera
драма
2018, Польша
7.7
Боги
Bogowie
биография, драма
2014, Польша
6.6
Город 44
Miasto 44
драма, исторический, мелодрама
2014, Польша
