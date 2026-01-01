Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
2 мая 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Тыхы, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Боги 7.7
Боги (2014)
Город 44 6.6
Город 44 (2014)
Как красиво! 6.5
Как красиво! (2025)

Фильмография Марта Цислович

Жанр
Год
Как красиво! 6.5
Как красиво! Przepiekne!
комедия 2025, Польша
Смотреть трейлер
Проснись 4.7
Проснись Obudz sie
драма 2022, Польша
Моя чудесная жизнь 5.9
Моя чудесная жизнь Moje wspaniale zycie
комедия, драма, мелодрама 2021, Польша
Край 6.3
Край Kraj
комедия, драма 2021, Польша
Hitler's Aunt 5.5
Hitler's Aunt Ciotka Hitlera
драма, военный 2021, Польша
Pardon 6.3
Pardon Ulaskawienie
драма 2018, Чехия / Польша / Словакия
Дочь тренера 6.1
Дочь тренера Córka trenera
драма 2018, Польша
Боги 7.7
Боги Bogowie
биография, драма 2014, Польша
Город 44 6.6
Город 44 Miasto 44
драма, исторический, мелодрама 2014, Польша
